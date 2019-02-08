Несколько избирательных штабов незаконно оплачивают работу агитаторов

Новости Украины: Арсен Аваков: Минимум два избирательных штаба ключевых претендентов на пост главы государства незаконно выплачивают средства своим агитаторам.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что как минимум два избирательных штаба ключевых претендентов на пост главы государства незаконно выплачивают средства своим агитаторам.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 министр напомнил, что выплата средств агитаторам даже по трудовому договору является нарушением законодательства.

Отвечая на вопрос о том, известно ли, о штабах каких кандидатов идёт речь, А.Аваков сказал: "Да, у нас есть обращения гражданской сети "Опора", других кандидатов в президенты. Такие обращения касаются как минимум двух штабов, которые обвиняются в незаконной оплате, агитаторов в том числе".

Уточняя, какой десятки кандидатов это штабы, министр сказал: "Это одни из ключевых претендентов на президентский пост".

Напоминаем, систему масштабного подкупа избирателей пытаются создать в Украине. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.