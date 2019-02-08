Скачать
Пятница, 08.02.2019
Несколько кандидатов в президенты подписали меморандум о борьбе с фальсификацией
Несколько кандидатов в президенты подписали меморандум о борьбе с фальсификацией
Волкер снова прокомментировал допуск российских наблюдателей на выборы
Волкер снова прокомментировал допуск российских наблюдателей на выборы
Дэвис: Ломаченко дерется только с маленькими боксерами
Дэвис: Ломаченко дерется только с маленькими боксерами
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

Несколько избирательных штабов незаконно оплачивают работу агитаторов

Несколько избирательных штабов незаконно оплачивают работу агитаторов
05:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Арсен Аваков: Минимум два избирательных штаба ключевых претендентов на пост главы государства незаконно выплачивают средства своим агитаторам.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что как минимум два избирательных штаба ключевых претендентов на пост главы государства незаконно выплачивают средства своим агитаторам.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 министр напомнил, что выплата средств агитаторам даже по трудовому договору является нарушением законодательства.

Несколько кандидатов в президенты подписали меморандум о борьбе с фальсификацией

Отвечая на вопрос о том, известно ли, о штабах каких кандидатов идёт речь, А.Аваков сказал: "Да, у нас есть обращения гражданской сети "Опора", других кандидатов в президенты. Такие обращения касаются как минимум двух штабов, которые обвиняются в незаконной оплате, агитаторов в том числе".

Уточняя, какой десятки кандидатов это штабы, министр сказал: "Это одни из ключевых претендентов на президентский пост".

Напоминаем, систему масштабного подкупа избирателей пытаются создать в Украине. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Агитаторы, Арсен Аваков, Избирательный штаб, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
02 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
03 В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной
04 Забавные детки, которые не рады младшим братьям и сестрам
05 В Киеве в метро установят табло обратного отсчета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Одессе во время получения взятки задержан начальник ж/д возкала
В Одессе во время получения взятки задержан начальник ж/д возкала
Великобритания увеличит размер гуманитарной помощи для Украины
Великобритания увеличит размер гуманитарной помощи для Украины
2018 год стал одним из самых жарких в истории
2018 год стал одним из самых жарких в истории
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь