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Данные ВОЗ: Украина заняла первое место по количеству больных корью в Европе

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Данные ВОЗ: Украина заняла первое место по количеству больных корью в Европе
12:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Согласно данным отчета Всемирной организации здравоохранения, Украина заняла первое место по количеству заболевших корью в 2018 году.

Как свидетельствуют данные данные из отчета Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место среди стран Европы по количеству больных корью за 2018 год.

По информации организации, за период с января по декабрь 2018 года (полученных по состоянию на 1 февраля 2019-го), корью заразились 82 тыс. 596 человек в 47 из 53 стран Европейского региона.

В странах, которые предоставили данные о госпитализации, находились в больницах минимум две трети (61%) заболевших. Более того, в 2018 году было зарегистрировано рекордное для текущего десятилетия число людей, заразившихся вирусом кори, в 3 раза превышающее показатель за 2017 год и в 15 раз – за 2016-й, когда было зарегистрировано рекордно низкое число случаев данной болезни.

Ранее, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за январь 2019 года корью заболели свыше 15 тысяч украинцев. В ведомстве заявили, что вакцинация - единственная надежная защита от кори, тем более, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. 

В Минздраве снова призвали родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Отметим, за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысячи человек. Таким образом заболеваемость выросла более чем в три раза.

Эпидемиологи отмечают, что в 2018 году ежедневно регистрировалось 50 заболевших, а сначала 2019 года - от 300 до 400. Тем не менее в Минздраве решили не объявлять в стране эпидемию кори.

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ВОЗ, Корь в Украине, Количество заболевших корью в Украине, Украина лидирует в Европе.
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