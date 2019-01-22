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Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев

Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В 2019 году в Украине от осложнений кори умерли уже пять человек.

В этом году в Украине от осложнений кори умерли уже пять человек, тогда как в 2018 году корь унесла жизни 16 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что, по оперативным данным ЦОЗ, за третью неделю 2019 года корью заболели еще 3 тыс. 450 человек - 1 тыс. 502 взрослых и 1 тыс. 948 детей.

Корь в Украине: заболели уже 4 тысячи человек

В Центре подчеркнули, что прививки - единственная надежная защита от кори, даже если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

"На прошлой неделе от осложнений кори умерли трое украинцев... Всего в этом году от осложнений кори умерли уже пять человек. В 2018 году корь унесла 16 жизней", - констатировали в ЦОЗ.

В первую неделю года от кори умер первый ребенок

Также отмечается, что с 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8 тыс. 498 человек - 3 тыс. 537 взрослых и 4 тыс. 961 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Ривненской, Винницкой, Хмельницкой областях и Киеве.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Прививки, ЦОЗ.
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