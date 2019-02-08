Украинцам на электронную почту стали приходить письма с вирусным вложением

Новости Украины: В Украине на электронные почты стали приходить письма с вложением, активация которого инфицирует операционную систему.

Служба реагирования на киберугрозы Украины на своей странице в Facebook сообщила, что на электронные почты украинцев стали поступать сообщения с вложением, активация которого приводит к поражению операционной системы компьютера.

Отмечается, что фишинговая рассылка осуществляется со скомпрометированного ящика государственного учреждения - gov.ua. Опасные сообщения содержат вложения, скачав и открыв которые сразу же произойдет заражение операционной системы компьютера вредоносным программным обеспечением.

Ведомство также уточнило, что такие опасные письма приходят с темой "Информация о программе Минэкономразвития". Вложение, которое после открытия начинает инфицировать операционную систему, называется "КМУ база даних.zip".

В связи с существующей угрозой заражения компьютера, сотрудники ведомства настоятельно не рекомендуют не открывать вложения писем, которые кажутся подозрительными.

Кроме того, стоит обращать внимание на имя электронной почты и проверять, действительно ли этот человек отправил сообщение с зараженным вложением.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины. Обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командных серверов, которые имели, в частности, российские IP-адреса.