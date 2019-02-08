Вспышка кори в Минздраве: сотрудники заразились от охранника

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения и в нескольких других ведомствах сотрудники заболели корью, проведена массовая вакцинация среди контактных лиц.

Заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина сообщила, что в ведомстве зарегистрированы случаи заболевания корью среди сотрудников.

Отмечается, что скорее всего они могли заразиться от одного из охранников ведомства. Кроме того, случаи заболеваний корью зафиксированы и в некоторых других ведомствах, в частности в Минрегионе.

По словам Стефанишиной, после подтверждения диагноза "корь" у охранника Минздрава, было принято решение вакцинировать других работников.

Чиновница отметила, что так как некоторые из вакцинированных контактировали с заболевшим охранником, они скорее всего, заразились корью. Однако, те люди, которые вакцинировались до появления признаков, должны значительно легче переживать это заболевание.

В связи с данной ситуацией, Минздрав рекомендует всем ведомствам вакцинировать своих сотрудников., так как это защитит людей от инфицирования или значительно облегчит течение заболевания.

Стефанишина напомнила, что в связи с тем. что вспышка кори в Украине фиксируется в течение нескольких лет, она призывает всех вакцинироваться против кори, это может спасти от тяжелого течения и осложнений кори.

Напомним, по данным ВОЗ Украина занимает первое место среди стран Европы по количеству больных корью за 2018 год. По информации организации, за период с января по декабрь 2018 года (полученных по состоянию на 1 февраля 2019-го), корью заразились 82 тыс. 596 человек в 47 из 53 стран Европейского региона. Отметим, за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысячи человек. Таким образом заболеваемость выросла более чем в три раза. Ранее, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за январь 2019 года корью заболели свыше 15 тысяч украинцев. В ведомстве заявили, что вакцинация - единственная надежная защита от кори, тем более, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.