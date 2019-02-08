ООН о Сущенко: Генассамблея приняла ряд резолюций по этому поводу

Новости Украины: В ООН подчеркнули, что никого не должны преследовать за журналистскую работу.

ООН неоднократно призывала освободить украинских политзаключенных, а когда речь идет о журналистах, подчеркивает, что никто не должен преследоваться за журналистскую работу.

Об этом в пятницу, 8 февраля, заявил на брифинге в ООН заместитель официального представителя Генерального секретаря Фархан Хак, сообщает корреспондент Укринформа.

"Да, мы в курсе ситуации. Генеральная ассамблея приняла ряд резолюций по этому поводу, неоднократно призывая освободить политических заключенных", - ответил Хак на вопрос корреспондента Укринформа по поводу Романа Сущенко и других украинских политзаключенных, незаконно приговоренных в России.

Представитель генсека ООН добавил, что вопрос состоит не только в политических заключенных, но и в состоянии свободы слова в целом.

"Как вы знаете, мы в целом обеспокоены состоянием свободы слова (в России - ред.) и считаем, что никто не должен преследоваться за журналистскую работу", - добавил он.

Роман Сущенко, украинский журналист, собственный корреспондент Укринформа во Франции, встречает свое 50-летие в российской тюрьме. Это уже третий день рождения, который Роман проведет не во кругу друзей и близких, а в неволе.

Его задержали, в нарушение международных правил, 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России подтвердил этот приговор.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино) в 800 километрах восточнее Москвы.

Украинские правозащитники, адвокаты Романа считают судебный процесс политически мотивированным, а приговор - незаконным. Украинские дипломаты, лидеры государства, правозащитники требуют от Кремля немедленно освободить журналиста и вернуть его домой.