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Мороз ночью и "плюс" днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине

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Мороз ночью и &quot;плюс&quot; днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
08:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В субботу, 9 февраля, будет без осадков, сохранится прохладная воздушная масса, в северных, восточных и центральных областях гололедица.

В ближайшие сутки, 9 февраля, большая часть территории Украины, кроме крайнего юга и запада, останется в прохладной воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

Сухую погоду будет определять отрог восточного антициклона, хотя атмосферное давление начнет падать. На дорогах в северных, восточных и центральных областях местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-12° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в южных и западных областях ночью 0-5 мороза, днем 2-7° тепла (в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°). В Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла. В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

Погода в городах Украины на 9 февраля:

  • Ужгород – ясно, ночью -1...-3, днем +4...+6
  • Львов – ясно, ночью -1...-3, днем  +4...+6
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...-3, днем  +4...+6
  • Тернополь – ясно, ночью -2...-4, днем  +3...+5
  • Черновцы – ясно, ночью -6...-8, днем  +2...+4
  • Хмельницкий – ясно, ночью -3...-5, днем +2...+4
  • Луцк – ясно, ночью -1...-3, днем  +4...+6
  • Ровно – ясно ночью -2...-4, днем +3...+5
  • Житомир – ясно, ночью -3...-5, днем  +2...+4
  • Винница – ясно, ночью -5...-7, днем  +1...+3
  • Одесса – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5
  • Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем +2...+4
  • Херсон – ясно, ночью -3...-5, днем +2...+4
  • Симферополь –  солнечно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Кропивницкий –  ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Черкассы – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Чернигов – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Сумы – ясно, ночью -7...-9, днем -2...0
  • Полтава – ясно, ночью -6...-8, днем -2...0
  • Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Запорожье – ясно, ночью -3...-5, днем +1...+3
  • Донецк –  ясно, ночью -7...-9, днем -2...0
  • Луганск – ясно, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Харьков – ясно, ночью -10...-12, днем -1...-3
  • Киев – ясно, ночью -7...-9, днем -1...+1

В воскресенье, 10 февраля, на всей территории Украины сухо и солнечно, на западе значительное потепление. Минимальные -7 ожидаются ночью на востоке, в центре -5, на севере и юге до -3, на западе – от 0 до +2. Днем в западных областях температура воздуха прогреется до +11, на юге +8, в северных регионах до 5 градусов выше нуля, в центре местами до +6. В столице сухо, ночью -1 -3, днем 2-4 градуса тепла.

Погода в городах Украины на 10 февраля:

  • Ужгород – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Львов – ясно, ночью -1...+1, днем  +6...+8
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...-3, днем  +6...+8
  • Тернополь – ясно, ночью -2...-4, днем  +5...+7
  • Черновцы – ясно, ночью -2...-4, днем  +6...+8
  • Хмельницкий – ясно, ночью -3...-5, днем +4...+6
  • Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем  +4...+6
  • Ровно – ясно ночью -2...0, днем +3...+5
  • Житомир – ясно, ночью -1...-3, днем  +2...+4
  • Винница – ясно, ночью -3...-5, днем  +3...+5
  • Одесса – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6
  • Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5
  • Симферополь –  солнечно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Кропивницкий –  ясно, ночью -5...-7, днем +2...+4
  • Черкассы – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Чернигов – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Сумы – ясно, ночью -7...-9, днем -2...0
  • Полтава – ясно, ночью -6...-8, днем -2...0
  • Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем +1...+3
  • Запорожье – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5
  • Донецк –  ясно, ночью -7...-9, днем 0...+2
  • Луганск – ясно, ночью -10...-12, днем -2...0
  • Харьков – ясно, ночью -10...-12, днем -1...+1
  • Киев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Согласно прогнозу, 11 февраля в западных областях небольшие, днем в Карпатском регионе умеренные осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-6° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-5° тепла; днем 2-8° тепла, в южной части 6-12° тепла. На Киевщине 11 февраля без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 12 февраля дождь с переходом в мокрый снег; температура ночью и днем 0-3° тепла.

12 февраля в западных областях мокрый снег, температура ночью и днем около 0°, на остальной территории дождь и мокрый снег (в восточной части, ночью и на юге страны без осадков); температура в течение суток 0-5° тепла (ночью в восточных областях 0-6° мороза, днем в южной части и местами в центральных областях 4-10° тепла).

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.

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Мороз, Гололедица, Прогноз погоды в Украине, Погода 10 февраля, Погода в городах Украины, Погода 9 февраля.
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