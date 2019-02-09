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Названо количество участников АТО, которые прошли реабилитацию за рубежом

Названо количество участников АТО, которые прошли реабилитацию за рубежом
11:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр по делам ветеранов ирина Фриз сообщила, что в 2018 году а Болгарии прошли реабилитацию 63 раненых участников АТО.

Медицинскую реабилитацию за рубежом в прошлом году прошли 63 участника боевых действий на востоке Украины. В этом году реабилитация планируется для 15 человек ежемесячно. Об этом написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Реабилитация проводится в Болгарии и в 2018 году 63 раненых участников АТО получили всю необходимую помощь за рубежом. В этом году планы более масштабные. В специализированных иностранных центрах планируется реабилитация 15 человек ежемесячно", - сообщила министр.

По ее словам, медицинская реабилитация проводится при поддержке трастового фонда НАТО.

"В первую очередь - это программы медицинской реабилитации, которыми занимается NSPA (Агентство НАТО по поддержке и снабжению). При финансировании соответствующего трастового фонда НАТО предоставляются услуги по медицинской реабилитации ветеранов", - подчеркнула Фриз.

Кроме того, отметила она, финансируются поставки вспомогательных приспособлений к протезам для лиц с инвалидностью, которые в них нуждаются.

Также за счет трастового фонда НАТО была закуплена и установлена первая эрго-терапевтическая комната и обустроена специальная военная мастерская во Львовском военном госпиталя.

В Медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары", что на Полтавщине, закуплено и установлено реабилитационное оборудование. Кроме того, при участии фонда и при поддержке правительства Японии, непосредственно грантовой помощи в рамках проекта Кусаноне, в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроительства и восстановления трудоспособности, который находится в Харькове, установлен модульный реабилитационный бассейн.

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Как сообщалось, сотрудничество в рамках трастового фонда НАТО по физической реабилитации (протезированию) украинских военнослужащих продолжено до 2020 года.

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Болгария, Реабилитация, Раненые, Количество, Участники АТО.
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