Супрун анонсировала новую волну подписания договоров

Новости Украины: В Украине началась новая волна подписания договоров, необходимые документы подаются онлайн, через электронную систему здравоохранения.

В Украине началась новая волна подписания договоров медучреждениями первичной помощи с Национальной службой здоровья (НСЗУ), которая продлится до 20 ноября этого года. Об этом сообщила отстранена от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Началась новая волна подписания договоров и на этот раз она будет идти гораздо дольше. Учреждения, которые не успели подписать договор с НСЗУ, могут подать заявку до 20 ноября 2019 года. Все так же - договоры заключаются с коммунальными и частными медучреждениями, а также врачами ФАП. Необходимые документы подаются онлайн, через электронную систему здравоохранения ", - написала Супрун.

Подробнее почитать о процессе заключения договора с НСЗУ она посоветовала по ссылке.

По словам Супрун, Национальная служба здоровья Украины в январе выплатила медучреждениям по договору 1,35 млрд грн, подписала договоры с почти всеми коммунальными учреждениями первичной медицинской помощи и дала больше времени другим, чтобы подготовиться и также стать партнерами НСЗУ.

На сегодняшний день партнерами Нацслужбы здоровья уже стали 1185 медицинских учреждений, что составляет 97% коммунальных медучреждений первички. Среди них - 104 частные клиники и 100 врачей частной практики.

Как отметила Супрун, "эффективные медучреждения, которые своими условиями и отношением мотивировали пациентов подписывать декларации с врачами, получили большее финансирование и смогли поднять зарплаты своим врачам до 16, 20 и даже пока рекорд, 30 тысячи гривень и начать инвестировать в свое развитие" .

По мере того, как будет расти перечень таких учреждений, будет увеличиваться качество обслуживания граждан и условия работы медиков. И не только на первичном звене медицинской помощи, добавила Супрун.

"Ждем, когда суд разблокирует работу Минздрав, чтобы подавать важные решения на рассмотрение правительства и продолжать трансформацию системы здравоохранения. Изменения только начинаются", - акцентировала она.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава, в частности, и потому, что она является гражданкой США. Такое решение принято по иску народного депутата Игоря Мосийчука. В Кабинете министров заявили, что обжалуют это решение. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что правительство будет продолжать медицинскую реформу.