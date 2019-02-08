Скачать
Пятница, 08.02.2019
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Продукты и тарифы: что в Украине подорожало больше всего
Продукты и тарифы: что в Украине подорожало больше всего
Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту
Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

Суд назвал конкретные запреты для Супрун

Суд назвал конкретные запреты для Супрун
16:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Суд разъяснил решение об обеспечении иска о запрете Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра.

Окружной административный суд города Киева разъяснил, какие именно действия постановление запрещает выполнять Ульяне Супрун. Об этом сообщает пресс-служба суда, в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что Супрун обратилась в суд за разъяснения. В суде заявили, что "по содержанию высказываний ответчика (Супрун - ред.) в средствах массовой информации установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установление запрета совершать любые действия".

В суде уточнили, что запрет от 5 февраля не касается тех полномочий, которыми Супрун была наделена, как первый заместителя министра здравоохранения.

Пресс-служба суда сообщает о том, что Ульяна Супрун не может выполнять действия, которые относятся к компетенции министра. Среди них:

  • определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства;
  • участие в принятии решений на заседаниях Кабмина. 

Также суд отметил, что постановление не запрещает выполнять полномочия первого заместителя министра здравоохранения. Суд не решал вопрос пребывания Супрун на любой другой должности.

В Окружном суде пояснили причины отстранения Супрун

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Суд, Министр, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
03 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
04 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Всемирный банк обозначил приоритетные направления для реформ в Украине
Всемирный банк обозначил приоритеты для реформ в Украине
Уничтожить ПРО в Румынии: Россия выдвинула требования к США по ДРСМД
Россия выдвинула требования к США по ДРСМД
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность
Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь