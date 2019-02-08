Суд назвал конкретные запреты для Супрун

Новости Украины: Суд разъяснил решение об обеспечении иска о запрете Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра.

Окружной административный суд города Киева разъяснил, какие именно действия постановление запрещает выполнять Ульяне Супрун. Об этом сообщает пресс-служба суда, в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что Супрун обратилась в суд за разъяснения. В суде заявили, что "по содержанию высказываний ответчика (Супрун - ред.) в средствах массовой информации установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установление запрета совершать любые действия".

В суде уточнили, что запрет от 5 февраля не касается тех полномочий, которыми Супрун была наделена, как первый заместителя министра здравоохранения.

Пресс-служба суда сообщает о том, что Ульяна Супрун не может выполнять действия, которые относятся к компетенции министра. Среди них:

определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства;

участие в принятии решений на заседаниях Кабмина.

Также суд отметил, что постановление не запрещает выполнять полномочия первого заместителя министра здравоохранения. Суд не решал вопрос пребывания Супрун на любой другой должности.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.