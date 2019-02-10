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Сертификаты на квартиры получили 33 семьи участников боевых действий АТО

Сертификаты на квартиры получили 33 семьи участников боевых действий АТО
01:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, политика государства по отношению к ветеранам будет кардинально меняться в сторону увеличения внимания.

Отношение к ветеранам будет меняться в лучшую сторону, будет увеличиваться поддержка тех, кто защищал Украину. Об этом написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Политика государства по отношению к ветеранам, благодаря принципиальной позиции Президента, будет кардинально меняться в сторону увеличения внимания, поддержки и помощи всем, кто защищал и защищает Украину. Залогом этого является поддержка правительства, парламентской коалиции и профильного комитета ВР, региональных органов власти и местного самоуправления". - написала Фриз.

Она сообщила, что по приглашению председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко приняла участие в мероприятии, подводившем итоги программы "Забота" за 2018 год. В субботу сертификаты на квартиры получили 33 семьи участников боевых действий АТО. В течение следующей недели в ЦПАУ они смогут завершить юридическое оформление ордеров на свое имя.

Названо количество участников АТО, которые прошли реабилитацию за рубежом

По убеждению Фриз, отдать долги нашим защитникам, которые в трудную минуту, ценой собственного здоровья и жизни сохранили и продолжают защищать наше государство, вполне реально.

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Ветераны, АТО, Ирина Фриз, Участники АТО.
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