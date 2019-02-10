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В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания

В Одессе двум военнопленным морякам присвоили офицерские звания
08:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинские моряки Богдан Головаш и Владислав Костышин, которых захватили в плен в Керченском проливе, получили офицерское звание "лейтенант".

В Одессе 9 февраля, 26 курсантов выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" получили первое офицерское звание "лейтенант", среди которых захваченные в плен пограничниками РФ в Керченском проливе курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, сообщает пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Одессе сегодня, 9 февраля, 26 курсантов выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" получили первое офицерское звание "лейтенант", военно-морские кортики и дипломы по образовательно-квалификационному уровню "магистр" – говорится в сообщении, на официальной странице командования ВМС ВСУ в соцсети Фейсбук в субботу.

Вручить погоны и поздравлял молодых офицеров прибыл командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко. Командующий ВМС ВС Украины лично вручил лейтенантские погоны родителям пленных и выразил благодарность за воспитание мужественных сыновей.

"Могу заверить, что по возвращению домой, наши лейтенанты обязательно станут командирами катеров, и я уверен, они справятся со всеми трудностями. События 25 ноября 2018 всколыхнули весь мир, раз имел возможность увидеть истинное лицо РФ, как агрессора, нападающего и наглого игрока мировой политики, - отметил адмирал Игорь Воронченко.

Напомним, в  ходе проведения следственных действий четверо украинских моряков, которые были захвачены ФСБ России в ноябре 2018 года в Черном море, повторно заявили, что являются военнопленными. Российские следственные действия проводились в отношении командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, командира катера "Никополь" Богдана Небылицы, мичмана буксира "Яны Капу" Юрия Будзила и капитана "Яны Капу" Владимира Лесового.

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Одесса, ВМС ВСУ, Лейтенант, Украинские военнопленные моряки, Богдан Головаш, Владислав Костышин, Офицерское звание.
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