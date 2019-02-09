На следствии 4 украинских моряков повторно заявили, что являются военнопленными

Новости Украины: Адвокат Николай Полозов сообщил, что четверо украинских моряков во время проведения следственных действий повторно заявил, что являются военнопленными.

В ходе проведения следственных действий четверо украинских моряков, которые были захвачены ФСБ России в ноябре 2018 года в Черном море, повторно заявили, что являются военнопленными. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, пишет Крым.Реалии.

По его данным, российские следственные действия проводились в отношении командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, командира катера "Никополь" Богдана Небылицы, мичмана буксира "Яны Капу" Юрия Будзила и капитана "Яны Капу" Владимира Лесового.

"Все они повторно заявили о своем статусе военнопленных. От дачи показаний отказались, сообщили лишь сведения, предусмотренные ст. 17 Конвенции. В ходе следственных действий было заявлено ходатайство о приобщении копий резолюции ПАСЕ", – говорится в сообщении Полозова.

4 февраля раненых военнопленных в московском СИЗО "Лефортово" посетили украинские консулы.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь и 24 моряков.

После принятия подконтрольными России крымскими "судами" решения об аресте захваченных в плен моряков всех их перевезли в Москву. Все они заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января Лефортовский суд Москвы принял решение продлить на три месяца арест пленным украинским морякам. Адвокаты украинских моряков обжаловали решение Лефортовский районный суд г. Москвы о продлении срока содержания под стражей всех 24 украинских моряков.