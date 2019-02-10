Порошенко поздравил пленных моряков-курсантов с присвоением званий "лейтенантов"

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пожелал украинским пленным морякам Богдану Головашу и Владиславу Костышину не сдаваться и пообещал бороться за их возвращение.

Президент Петр Порошенко поздравил захваченных в плен моряков Богдана Головаша и Владислава Костышина с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков. Об этом Глава государства написал в Facebook.

"Самые теплые поздравления 26 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков.Серед выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин. Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. А нашим ребятам хочу сказать одно - не сдаваться! Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой", - отметил Порошенко.

Он выразил надежду, что Головаш и Костышин обязательно станут командирами катеров и будут приумножать наши боевые традиции.

Как сообщалось, в субботу, 9 февраля, двум пленным морякам Владиславу Костышину и Богдану Головашу, как и еще 24 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" присвоено офицерское звание "лейтенант".

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко сообщил, что курсанты Костышин и Головаш, чтобы овладеть необходимой морской практикой, проходили военную стажировку на захваченных катерах, ведь после выпуска их планировали назначить на должности на катера данного типа.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, и 24-х моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву. Координатор команды адвокатов Николай Полозов сообщил, что все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

7 января Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России о нарушении прав задержанных украинских моряков.