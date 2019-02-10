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ООН назвал самый востребованный навык выпускника ВУЗа через 10 лет

ООН назвал самый востребованный навык выпускника ВУЗа через 10 лет
12:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: По данным ООН, к 2030 году самым востребованным навыком выпускника ВУЗа будет умение общаться с людьми.

Наиболее востребованным навыком выпускника высшего учебного заведения к 2030 году будет умение общаться с людьми. Об этом со ссылкой на данные опроса экспертов сообщает пресс-центр ООН.

"К 2030 году самым востребованным навыком выпускника ВУЗа будет умение общаться с людьми, навыки практической работы будут цениться во вторую очередь, и только потом работодатели обратят внимание на академические знания", - сообщили в ООН.

Таковы результаты опроса 645 ведущих экспертов.

Напомним, в Госслужбе занятости заявили, что в больших городах до 90% безработных имеют высшее образование.

Одна из проблем украинского рынка труда - профессионально-квалификационный дисбаланс. В частности чрезмерное количество людей с высшим образованием, что не дает гарантий трудоустройства, указывают в службе.

Как сообщалось ранее, в Украине 5 февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 25 марта. Для того, чтобы зарегистрироваться и участвовать в ВНО, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОЯО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

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вуз, ООН, Выпускники, Самый востребованный навык.
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