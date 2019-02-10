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Геращенко призвала не использовать убийство Гандзюк в "политических игрищах"

Геращенко призвала не использовать убийство Гандзюк в &quot;политических игрищах&quot;
14:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко осудила действия полиции при задержании митингующих в Киеве и обратилась к политикам с призывом.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что считает неадекватными действия полиции при задержании митингующих в Киеве в субботу, 9 февраля.

Геращенко отметила, что полиция должна защищать общественный порядок, но в данном случае действия к митингующим были неадекватными. 

Чиновница выразила надежду, что расследование гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет завершено, при этом призвала политиков не использовать это дело в "политических играх".

По словам первого заместителя Председателя Верховной Рады, создается впечатление, что существуют люди, которым очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Катерины на участников акций. Она отметила, что особенно это впечатление усиливается в предвыборный период.

Геращенко отметила, что требования по расследованию справедливы, но действия определенных лиц, которые больше похожи на провокации, ей понять трудно.

Напомним, 9 февраля полиция задержала нескольких участников акции кампании "Кто заказал Катю Гандзюк?". Акция проходила на Контрактовой площади в одно и то же время со встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Отмечается, что в отделение полиции, куда доставили задержанных, прибыла группа поддержки, которая, как утверждают правоохранители, устроила потасовку и применила газовые баллончики. В результате были задержаны 40 участников инцидента.

Организаторы акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что полицейские при задержании активистов применяли силу, что привело к серьезным повреждениям. Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных неправомерных действий полиции при задержании участников акции в Киеве.

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Митинг в Киеве, Осуждение, Действия полиции, Задержание активистов, Убийство Екатерины Гандзюк.
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