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Порошенко встретился с создателями фильма "Киборги"

Порошенко встретился с создателями фильма &quot;Киборги&quot;
16:06 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины встретился с создателями известного фильма в доме одного из режиссеров.

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 10 февраля, встретился с создателями украинского фильма "Киборги". Об этом написал глава государства на своей странице в Facebook.

Встреча прошла в доме режиссера Ахтема Сеитаблаева и продюсера Иванны Дядюры.

"Такие теплые встречи в кругу искренних людей запоминаются на всю жизнь. Все разговоры в таком кругу только о важном - о войне и победе, возвращении Крыма и Донбасса, о счастливом будущем Украины, о развитии искусства, особенно во время войны. Очень интересно было послушать истории со съемок фильма и вместе от души спеть украинские песни. И ароматный плов в такой компании подходит, как в нашем Бахчисарае!" – рассказал президент в своей публикации.

Он также добавил, что после таких разговоров сразу возникает вопрос: если не будет языка и культуры, что же тогда будут защищать украинские воины?

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"И поэтому государство должно финансировать украинское кино и в первую очередь фильмы о войне - пока раны свежие, и правду не забыть и не скрыть. Рад, что Ахтем уже работает над новой картиной об одной из героических операций российско-украинской войны. Уверен, что и фильм "Киборги" покорит не только украинского, но и европейского и мирового зрителя", – заявил Порошенко.

Как сообщалось, фильм "Киборги" побил рекорд по количеству кассовых сборов и зрителей за весь период независимости Украины.

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Фильм, Петр Порошенко, Президент Украины, Киборги, Ахтем Сеитаблаев, Иванна Дядюра.
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