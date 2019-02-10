Климкин пожаловался на появившихся "клонов" в соцсетях

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в социальных сетях стали появляться его страницы-двойники, он призвал остерегаться провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в социальных сетях начали появляться его страницы-двойники и посоветовал остерегаться провокаций и фейков. Об этом он написал в сообщении в своем подтвержденном аккаунте в Twitter.

"Раньше мои аккаунты в соцсетях пытались просто сломать или блокировать, теперь вот наплодили двойников. Будьте осторожны с тем, что и кого читаете. Провокаций и фейков чем дальше, тем больше. Будем работать над улучшением кибергигиены в сети", - отметил глава украинской дипломатии.

Раніше мої акаунти у соцмережах намагалися просто зламати чи блокувати,тепер от наплодили двійниківБудьте обачними з тим,що і кого читаєте.Провокацій та фейків чим далі,тим більше.Будемо працювати над покращенням кібергігієни у мережі Мій офіційний FB @pavloklimkin.ua — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 февраля 2019 г.

Напомним, Центризбирком планирует пересмотреть стоимость выборов из-за большого количества кандидатов. В комиссии подсчитали, что каждый кандидат имеет право на представительство в окружных и участковых комиссиях, количество их членов может составить 1,3 млн человек.

При этом оплата труда членов комиссий является наибольшей статьей расходов на выборы. На данный момент госбюджет выделяет 2,4 млрд гривен на организацию и проведение выборов. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства