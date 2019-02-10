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Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании

Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Заместитель министра внутренних дел настоял на необходимости взять под контроль все режимные помещения, в особенности те, где есть оружие и секретные документы.

Важной задачей правоохранителей является обеспечение общественной безопасности и избирательной кампании в рамках законодательства. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в воскресенье, 10 февраля, на совещании в МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

"Количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день. Акцентирую на проведении превентивных мер по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости", - заявил Яровой.

Он также отметил необходимость взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

В свою очередь председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что поставил четкую задачу перед руководителями Главных управлений Нацполиции и заместителями по вопросам превенции по усиленного несения службы во время массовых мероприятий.

"Начало недели было довольно спокойным, но с четверга события в государстве начали разгораться не спокойно. В Житомире группа радикалов пыталась проникнуть на сессию областного совета, но средства, с помощью которых они это делали, - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок", - отметил Князев.

С начала предвыборной кампании в Киеве зафиксировано 67 нарушений

Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в Президенты Украины.

Всего, по данным МВД, в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрированы 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыты 24 уголовных производства, составлено 118 административных протоколов.

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Избирательная кампания, Полиция, МВД, Сергей Яровой, Нацполиция, Сергей Князев.
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