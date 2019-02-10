Зарегистрировано 350 заявлений о нарушениях в избирательном законодательстве

Новости Украины: Открыто 24 уголовных производства и составлено 118 административных протоколов.

За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 350 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, открыто 24 уголовных производства и составлено 118 административных протоколов. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сегодня во время совещания в МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

"Начало недели было достаточно спокойным, но с четверга события в государстве начали разгораться не спокойно. В Житомире большая группа радикалов пыталась проникнуть на сессию областного совета, но средства, которыми они это делали - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок", - сказал он.

Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в президенты Украины.

Чиновник напомнил, что количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день.

"Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости", - отметил Яровой.

Он также подчеркнул необходимость взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

В свою очередь председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что поставил перед руководителями ГУНП и заместителями четкую задачу по усиленному несению службы во время массовых мероприятий.