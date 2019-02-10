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Воскресенье, 10.02.2019
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Работникам полиции, которые избивали лежащего активиста, готовят подозрение

Работникам полиции, которые избивали лежащего активиста, готовят подозрение
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Уже известно, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере.

Полицейским, которые избивали лежащего и выкрикивали "Лежать, Бандера!", готовят сообщение о подозрении. Об этом в комментарии под заметкой народного депутата Дмитрия Яроша в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Дело о превышении полномочий сотрудниками МВД вчера возбуждено. Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - написал он.

Как сообщалось, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны не менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

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Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.

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Юрий Луценко, Генеральный прокурор, Екатерина Гандзюк, Гандзюк, Генеральный прокурор Юрий Луценко, Катя Гандзюк.
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