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"Прибыть в Киев и сесть в камеру": Луценко дал совет Януковичу

&quot;Прибыть в Киев и сесть в камеру&quot;: Луценко дал совет Януковичу
23:45 Ср, 6 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: По мнению генпрокурора, Януковичу лучше всего прибыть в Киев, сесть в камеру и заниматься защитой в апелляционном суде

Экс-президент Украины Виктор Янукович лучше всего реализует свое право на защиту, если приедет в Киев и будет отстаивать свою позицию в апелляционном суде, заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"У него (В.Януковича - Ред.), как и у каждого человека, есть право на защиту. Лучше всего может реализовать его гражданин Янукович одним простым способом - прибыть в Киев, сесть в камеру и заниматься защитой в апелляционном суде", - сказал Ю.Луценко журналистам в Киеве в среду, комментируя намерения В.Януковича подать апелляцию на решение суда.

По мнению генпрокурора, это было бы "справедливо, честно и мужественно".

Вместе с тем, Ю.Луценко считает, что такая лексика неуместна по отношению к В.Януковичу, а "все его заявления надо пропускать мимо ушей".

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч.1 ст.111 (государственная измена) в виде 13 лет лишения свободы, по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) в виде 12 лет лишения свободы. А на основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании.

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В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Прокурор Главной военной прокуратуры Максим Крым заявил журналистам после судебного заседания, что сторона обвинения в деле решит, будет ли обжаловать приговор, после того, как ознакомится непосредственно с документом.

Защита В.Януковича намерена подать апелляцию на его приговор.

1 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что апелляция на приговор подаваться не будет.

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Виктор Янукович, Киев, Юрий Луценко, Суд.
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