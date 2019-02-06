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Янукович о Евросоюзе в 2014 году: Меня кинули как лоха

Янукович о Евросоюзе в 2014 году: Меня кинули как лоха
15:04 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины: Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что страны Европейского Союза обманули его в 2014 году.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что подписанты соглашения 2014 года об урегулировании кризиса в Украине неотвечают на его письма и до сих пор несут ответственность за ее невыполнение.

Об этом бывший президент заявил во время пресс-конференции в России.

По его словам, в 2014 году он верил, что соглашение будет выполнено.

"Я не верил, что страны подписанты себя дискредитируют. (Я думал - ред.) все что мы подпишем будет выполняться с обеих сторон и в том числе за это будут нести ответственность страны-подписанты. Но я ошибся", - сказал он.

"Как это можно назвать? Меня обманули? Изменили? Или как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня таковыми себя считают, "меня кинули как лоха"? Как?", - риторически спросил Янукович.

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По словам экс-президента, ответственность до сих пор лежит на подписантов.

"Я хотел бы, чтобы мне публично ответили. Почему я уже много раз, много лет к ним обращаюсь с пресс-конференции и пишу им письма, я до сих пор не получил ответ от этих стран", - сказал Янукович.

Янукович также рассказал, что свободно передвигается по территории России.

"Я могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - сказал он.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

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"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч.1 ст.111 (государственная измена) в виде 13 лет лишения свободы, по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) в виде 12 лет лишения свободы. А на основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании.

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Виктор Янукович, ЕС, 2014 год, Дело Януковича.
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