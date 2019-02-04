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Луценко заявил, что во времена Януковича Украина разделилась на три военные зоны

Луценко заявил, что во времена Януковича Украина разделилась на три военные зоны
17:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор Украины считает, что во время правления Януковича Украина разделилась на три военные зоны.

Во время правления Януковича проводилась политика разделения страны на отдельные военные зоны. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания ВСК по фактам подрыва обороноспособности государства.

"Мы имеем сегодня несколько крупных блоков, которым предстоит дать юридическую оценку. Первое - действия всех министров обороны и руководителей Генштаба, которые реализовывали политику разоружения по ценам, что нельзя никак назвать "достаточными" для нужд модернизации ВСУ. Второе - мы видим специальное продолжение этой политики и после 2010 года, во время правления Януковича. Но с того времени наложился еще один фактор - фактически руководство Минобороны времен президентства Януковича и руководство Генерального штаба сделали все необходимые управленческие решения, чтобы исключить единый центр управления войсками", - заявил он. Генпрокурор подчеркнул, что Украина фактически была разделена на три военные зоны.

"Одна из зон была в Крыму - и была оккупирована в том числе потому, что войска на территории Крымского полуострова не подчинялись руководителям ВСУ, а исключительно руководителю ВМС Черноморского флота. Вторая зона совпадает с тем, что наш противник называет "Новороссией" и зачищена от основного количества военных частей еще во времена 2005-2009 годов была легкой добычей для незаконных вооруженных формирований, а затем и для регулярных частей ВС РФ. И третья часть - с базированием в городе Ровно охватывало собой территорию в основном Западной и части Центральной Украины", - сообщил Луценко.

 Глава ГПУ отметил, что следствие пока планирует дополучить экспертные заключения, а также проводит работу по получению документов, на основании которых формировали так называемые "списки избыточного имущества".

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"Конечно речь идет о списках, которые формировал Департамент избыточного имущества Минобороны, но также и информацию, которую они получали от различных подразделений Генштаба. Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения военного потенциала ВСУ. И после этого дать оценку в юридическом плане - она может колебаться от достаточно легкой статьи за халатность, но может выйти и на статью о государственной измене, что совершенно не исключается", - сообщил он. Луценко напомнил, что уже два экс-министра обороны получили обвинение именно в государственной измене.

Генпрокурор также добавил, что в предыдущие годы потенциально уничтожалось количество вооружения ВСУ, а техника продавалась порой в 20 раз ниже рыночной стоимости.

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Юрий Луценко, Янукович, ВСК, ВСУ, Военные зоны.
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