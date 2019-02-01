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Луценко заявил, что прокуроры готовы выезжать в Чернигов по делу Савченко-Рубана

Луценко заявил, что прокуроры готовы выезжать в Чернигов по делу Савченко-Рубана
23:45 Пт, 1 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Юрий Луценко заявил, что рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов.

Прокуроры готовы выезжать в Чернигов для поддержания обвинения в суде по делу бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

В эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что оба фигуранта пытались затянуть ознакомление с материалами следствия.

"В конце концов, это закончилось и сейчас они должны стать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что суд будет в городе Чернигове. Суд принял такое решение с учётом того, что большинство свидетелей по этому делу или проживают там, или им удобнее доезжать к этому месту. Первым вариантом был Славянск", - утверждает генпрокурор.

Он добавил:"Мы готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения и считаем, что у нас есть все доказательства того, в чем они обвиняются".

Вместе с тем, ранее в пятницу адвокат В.Рубана Валентин Рыбин написал на своей странице в соцсети Фейсбук о "деле Савченко-Рубана": "На понедельник ВС назначил рассмотрение ходатайства о подсудности, а на среду приглашают в Славянск на подготовительное с/з", - написал В.Рыбин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Накануне В.Рыбин сообщил, что прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела депутата Верховной Рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана из Славянска в Чернигов.

Как сообщалось, В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

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Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

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Юрий Луценко, Генпрокурор, Надежда Савченко, деле Савченко-Рубана.
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