Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

Новости Украины: 11 февраля вспоминают о святом Лаврентии Римском, архидьяконе христианской общины.

Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных.Погода в феврале - переменчива, и об этом в Лаврентьев день народ говорил: "И теплом приласкает, и морозом отдубасит", "Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет".

Народные привет на 11 февраля

Холодная погода – в августе будет очень жарко Дует ветер – примета к тому, что год будет дождливым Печь сложно растопить – жди оттепели Дым идет коромыслом – вскоре наступит тепло Красная луна – жди порывистого ветра Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта В день Лаврентия лес гудит и шумит – жди оттепели На ужин хозяйки обычно выпекали кулебяку – пирог с капустой. Считалось, что он принесет счастье в этот день. Поэтому, старались есть кулебяку и остатки пирога скармливали домашним животным Если в этот день девушка выпьет медовухи, то коровы будут хорошо доиться По примете 11 февраля, если женщина легко ударит мужчину по щеке стиральной доской или деталью от прялки, то он будет с ней ласков и нежен, не станет изменять

Погода в феврале - переменчива, и об этом в Лаврентьев день народ говорил: "И теплом приласкает, и морозом отдубасит", "Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет".