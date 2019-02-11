Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Минобороны Британии: Россия должна заплатить за аннексию Крыма
Минобороны Британии: Россия должна заплатить за аннексию Крыма
TruCam на дорогах: где будут работать новые радары (карта)
TruCam на дорогах: где будут работать новые радары
Лень - самый результативный игрок в команде в матче с Орландо
Лень - самый результативный игрок в команде в матче с Орландо
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 11 февраля вспоминают о святом Лаврентии Римском, архидьяконе христианской общины.

Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных.Погода в феврале - переменчива, и об этом в Лаврентьев день народ говорил: "И теплом приласкает, и морозом отдубасит", "Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет".

Народные привет на 11 февраля

  1. Холодная погода – в августе будет очень жарко
  2. Дует ветер – примета к тому, что год будет дождливым
  3. Печь сложно растопить – жди оттепели
  4. Дым идет коромыслом – вскоре наступит тепло
  5. Красная луна – жди порывистого ветра
  6. Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта
  7. В день Лаврентия лес гудит и шумит – жди оттепели
  8. На ужин хозяйки обычно выпекали кулебяку – пирог с капустой. Считалось, что он принесет счастье в этот день. Поэтому, старались есть кулебяку и остатки пирога скармливали домашним животным
  9. Если в этот день девушка выпьет медовухи, то коровы будут хорошо доиться
  10. По примете 11 февраля, если женщина легко ударит мужчину по щеке стиральной доской или деталью от прялки, то он будет с ней ласков и нежен, не станет изменять

Погода в феврале - переменчива, и об этом в Лаврентьев день народ говорил: "И теплом приласкает, и морозом отдубасит", "Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Февраль, Народные приметы, 11 февраля, Что нельзя делать 11 февраля, Лаврентьев день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Opera возвращает VPN на Android
04 Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
05 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене
Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь