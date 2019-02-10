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Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"

Полиция запустила флешмоб &quot;Я - Бандера!&quot;
20:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: К флешмобу присоединились руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, начальник Управления патрульной полиции в Кропивницком Антон Цюцюра и друг

Сотрудники полиции запустили в соцсети флешмоб "Я - Бандера" в качестве извинения за слова своего коллеги, который при задержании активистов возле Подольского райуправления милиции Киева воскликнул одному из них: «Ложись, Бандера».

"Я - Бандера Я - офицер полиции! Я служу украинскому народу! Я не поддерживаю призывы: "Ложись, Бандера!». Я не поддерживаю захвата любых зданий Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!", - написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

К флешмобу присоединились руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, начальник Управления патрульной полиции в Кропивницком Антон Цюцюра и другие.

Также глава Нацполиции Сергей Князев написал в Facebook слова извинения за действия полицейского: "Я прошу прощения. Я тоже бандеровец. Слава Украине!".

Кроме того, заместитель председателя Национальной полиции Украины Фацевич Александр и советник главы МВД Шкиряк извинились со словами "Я тоже бандеровец".

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Как сообщалось, 9 февраля возле Подольского райуправления милиции произошло столкновение между спецназовцами полиции и группой активистов, прибывших в поддержку ранее задержанных во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" граждан.

Один из спецназовцев ударил активиста со словами "Ложись, Бандера".

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Полиция, Флешмоб, Нацполиция, Я - Бандера, Флешмоб Нацполиции.
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