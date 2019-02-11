Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Минобороны Британии: Россия должна заплатить за аннексию Крыма
Минобороны Британии: Россия должна заплатить за аннексию Крыма
TruCam на дорогах: где будут работать новые радары (карта)
TruCam на дорогах: где будут работать новые радары
Лень - самый результативный игрок в команде в матче с Орландо
Лень - самый результативный игрок в команде в матче с Орландо
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

В Минсоцполитики сообщили, кто не сможет воспользоваться "муниципальной няней"

В Минсоцполитики сообщили, кто не сможет воспользоваться &quot;муниципальной няней&quot;
09:59 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Минсоцполитики объяснило, кто не сможет получить услугу "муниципальная няня", а также как и в каком размере будет выплачиваться возмещение услуг.

Министерство социальной политики Украины разъяснило, что услугой "муниципальная няня" не смогут воспользоваться родители-воспитатели детских домов семейного типа, приемные родители в том случае, если они получают денежное обеспечение согласно законодательству.

Также в ведомстве заявили, что компенсацию будут выплачивать при условии заключения договора об осуществлении ухода за ребенком до трех лет между получателем услуги "муниципальная няня", одним из родителей или усыновителем или опекуном и физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом.

Отмечается, что компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", пойдет на покрытие налогов, которые должна платить семья при официальном трудоустройстве наемной няни.

Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты

Напомним, согласно решению Кабмина, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено с 1 января 2019 года возмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен. Компенсация будет ежемесячно перечислятся одному из родителей или опекуну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минсоцполитики, Услуга, Муниципальная няня, Кому откажут в услуге, Как оформить услугу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Opera возвращает VPN на Android
04 Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
05 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене
Курс валют на 11 февраля: валюта упала в цене
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь