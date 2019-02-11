В Минсоцполитики сообщили, кто не сможет воспользоваться "муниципальной няней"

Новости Украины: Минсоцполитики объяснило, кто не сможет получить услугу "муниципальная няня", а также как и в каком размере будет выплачиваться возмещение услуг.

Министерство социальной политики Украины разъяснило, что услугой "муниципальная няня" не смогут воспользоваться родители-воспитатели детских домов семейного типа, приемные родители в том случае, если они получают денежное обеспечение согласно законодательству.

Также в ведомстве заявили, что компенсацию будут выплачивать при условии заключения договора об осуществлении ухода за ребенком до трех лет между получателем услуги "муниципальная няня", одним из родителей или усыновителем или опекуном и физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом.

Отмечается, что компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", пойдет на покрытие налогов, которые должна платить семья при официальном трудоустройстве наемной няни.

Напомним, согласно решению Кабмина, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено с 1 января 2019 года возмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен. Компенсация будет ежемесячно перечислятся одному из родителей или опекуну.