День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека

По одной из легенд основателем праздника и традиции писать валентинки стал священник Валентин, который тайно сочетал браком римских легионеров. Когда его деятельность была раскрыта, то священник попал в тюрьму, где влюбился в дочь тюремщика. Еще больше драматизма этой истории придает то, что девушка была слепа, а Валентина ждала смертная казнь. Перед смертью он написал ей послание со словами любви, подписав его "Твой Валентин".
Простые поделки из конфет на День святого Валентина Бомбочка из конфеты: оберните конфету красной гофрированной бумагой, а хвостик сделайте из синельной проволоки.
Леденец в розочке из гофрированной бумаги
Розы из мармелада
Открытка со стрелой. Стрелу можно нарисовать или сделать аппликацию из бумаги
Мармеладные стрелы
Вырежьте из бумаги два сердечка, приклейте их на шпажку и вставьте в конфету
Забавные роботы получатся из пачки сока, баночки с йогуртом и конфет
Бабочки: синельной проволокой перевяжите упаковку конфет, прищепку смажьте клеем, посыпьте блестками и приклейте глазки
Баночка поцелуев: из картона вырежьте банку, разукрасьте ее и напишите послания. Возьмите полиэтиленовую пленку и оберните открытку
Из бумаги сделайте конус, заполните его конфетами и перевяжите ленточкой
В Европе валентинки влюбленные писали друг другу с XV века, а со второй половины XIX столетия появились коммерческие открытки для признания в чувствах своей второй половинке. Сегодня валентики могут быть любыми и не обязательно в форме сердца. Так как День святого Валентина особенно любят дети, то для них мы подготовили идеи сладких валентинок. Впрочем, мамы с папами тоже могут порадовать друг друга такими вкусными признаниями.