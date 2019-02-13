День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека

Новости Украины: Точно не известно, когда появились первые валентинки - признания в любви, написанные на бумаге.

По одной из легенд основателем праздника и традиции писать валентинки стал священник Валентин, который тайно сочетал браком римских легионеров. Когда его деятельность была раскрыта, то священник попал в тюрьму, где влюбился в дочь тюремщика. Еще больше драматизма этой истории придает то, что девушка была слепа, а Валентина ждала смертная казнь. Перед смертью он написал ей послание со словами любви, подписав его "Твой Валентин".

Простые поделки из конфет на День святого Валентина Бомбочка из конфеты: оберните конфету красной гофрированной бумагой, а хвостик сделайте из синельной проволоки.

Леденец в розочке из гофрированной бумаги

Розы из мармелада

Открытка со стрелой. Стрелу можно нарисовать или сделать аппликацию из бумаги

Мармеладные стрелы

Вырежьте из бумаги два сердечка, приклейте их на шпажку и вставьте в конфету

Забавные роботы получатся из пачки сока, баночки с йогуртом и конфет

Бабочки: синельной проволокой перевяжите упаковку конфет, прищепку смажьте клеем, посыпьте блестками и приклейте глазки

Баночка поцелуев: из картона вырежьте банку, разукрасьте ее и напишите послания. Возьмите полиэтиленовую пленку и оберните открытку

Из бумаги сделайте конус, заполните его конфетами и перевяжите ленточкой

В Европе валентинки влюбленные писали друг другу с XV века, а со второй половины XIX столетия появились коммерческие открытки для признания в чувствах своей второй половинке. Сегодня валентики могут быть любыми и не обязательно в форме сердца. Так как День святого Валентина особенно любят дети, то для них мы подготовили идеи сладких валентинок. Впрочем, мамы с папами тоже могут порадовать друг друга такими вкусными признаниями.