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ТКГ: Украина опять предложила обмен заключенными, Россия опять отказалась

ТКГ: Украина опять предложила обмен заключенными, Россия опять отказалась
20:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду передала российской предложения об обмене удерживаемыми лицами в нескольких форматах, однако ни на одно из предложений не получила согласия, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили разные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении. Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживаемых в Донецке… но и на это россияне не дают согласия", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обратилась к спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Мартину Сайдику с просьбой о содействии в передаче писем от родственников удерживаемым в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Россия, Ирина Геращенко, Минск, Обмен заключенными, ТКГ.
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