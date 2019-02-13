Супрун о распоряжении Кабмина: Завтра утром разблокируем работу Министерства

Новости Украины: Супрун назвала последствия блокироввания работы Минздрава.

Временно отстранена судом от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала главные последствия блокирования работы Министерства здравоохранения, которые могут угрожать украинцам.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Это стало возможным благодаря принятому Кабмином распоряжению, сообщила она в Facebook.

"Завтра утром разблокируем работу Министерства! В интересах пациентов Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет мне снова исполнять обязанности министра здравоохранения", - написала Супрун.

Она отметила, что в четверг, 14 февраля, безотлагательно подпишет распределение вакцин и лекарств в регионы, отправку в зарубежные клиники 44 украинцев, продолжение строительства НДСБ "ОХМАТДЕТ" и другие решения, требующие немедленного утверждения.

"Но для полного восстановления работы Минздрава продолжим борьбу в суде", - отметила Супрун.

Как сообщалось, Кабинет министров Украину 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина, определенных постановлением правительства от 17 июля 2003 года № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

Окружной административный суд Киева до сих пор не принял решения относительно ходатайства об отмене постановления, которым было запрещено Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Судья находится в совещательной комнате с 11 февраля.