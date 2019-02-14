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Гройсман сообщил, когда подешевеют лекарства

Гройсман сообщил, когда подешевеют лекарства
10:54 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал что уже в марте правительство введет новое референтное ценообразование, которое позволит снизить цены на лекарства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 13 февраля, во время заседания правительства сообщил, что уже с марта правительство введет новое референтное ценообразование, благодаря которому снизятся цены на медицинские препараты в Украине. 

По словам премьер-министра, в Украине по состоянию на сегодняшний день, уже снизилась стоимость на 23 действующих вещества, 261 название. Кроме того, Кабмин намерен еще сделать расширение на 404 действующих вещества, а это еще тысячи наименований. Планируется, что уже в марте будет введено новое референтное ценообразование, и это даст снизить цены на препараты в Украине.

Гройсман сообщил, что каждая третья аптека в Украине принимает участие в программе "Доступных лекарств" (7,5 тыс. аптек - прим. ред.). В 2018 году возмещено 18 млн рецептов на 1 млрд грн. С начала программы количество наименований "доступных лекарств" выросла в 1,7 раза, полностью бесплатных - в 2,6 раз.

Минздрав обновил список бесплатных препаратов в программе "Доступные лекарства"

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение, позволяющее Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Отмечается, что это распоряжение является консолидированным решением правительства. "Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинца, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупки оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

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Все по теме:

Кабмин, Март, Введение, Владимир Гройсман, Новое референтное ценообразование, Снижение цен на лекарства.
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