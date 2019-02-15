Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры

Новости Украины: Сретение Господне - это один из 12 праздников, который почитается православными наиболее всего.

Этот праздник является непереходящим, то есть отмечается ежегодно в одно и то же время. В 2019 году Сретение Господне мы празднуем 15 февраля.

История Сретения Господня: суть праздника

Согласно еврейскому обычаю на сороковой день после рождения первенца (а именно первого сына) необходимо нести в храм. Такой обряд свидетельствовал о том, что родители своего дитя посвящают Богу. Согласно ритуалу, для этого обряда необходимо принести жертву. А на сороковой день его совершали, потому что после рождения ребенка женщине в храм некоторое время заходить нельзя. Если родился мальчик, то этот срок составлял 40 дней, если девочка, то 80 дней.

Исполняя обычай, родители Иисуса принесли на сороковой день после рождения, чтобы посвятить Богу. А для жертвоприношения были подготовлены птенцы голубей. Когда же старец Симеон взял на руки младенца, то к нему пришло откровение, что, наконец, пророчество, которого ждал весь народ Израиля, исполнилось. Тогда он произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк 2:29-32).

О том, что родился Мессия засвидетельствовала и благочестивая вдова Анна Пророчица. Подошедши к младенцу, она начала славить Бога и говорила о нем в Иерусалиме.

Заговоры 15 февраля

Заговор на лечение ран

На семи прудах, на семи мостах

Стояли семь старцев, держали семь ларцев.

В ларцах у старцев святая вода.

Зарасти, эта рана, отныне и навсегда.

Будьте, мои слова, сильны,

Будьте, дела мои, быстры.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь.

Аминь.

Читают, глядя на рану, на закате солнца.

В этот день люди наблюдают: если окна потеют (плачут), то ровно через год умрет близкий человек. Чтобы этого избежать, нужно куском хлеба промокнуть окно и отдать его на поклев птицам. Оставляя хлеб на улице, нужно сказать:

Птица хлеб Божий склюет

И крылом мою беду отмахнет.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Традиции на Сретение

Как мы уже говорили, Сретенье на Руси, да и во многих других странах, больше языческий, а потому и традиции, и обряды больше языческие, чем церковные.

Несмотря на то, что Сретенье уже давно получило статус отдельного праздника, для народа этот день так и остался завершающим Рождественский цикл праздников. А так как это еще и пограничный день между зимой и весной, наши предки начинали активную подготовку к её встрече. Именно после Сретения можно было иногда выгонять скот в загон, чтобы размять их и для прогрева.

В сам праздник всех животных закармливают - курам дают сено, чтобы они лучше неслись, да и остальным отсыпают побольше корма, чтобы в грядущем году дали хороший приплод. Обязательно подсчитывали все свои запасы после зимы - зерно, овес, хлеб, сено и так далее. Если уложились в половину, то можно жить дальше, как и раньше, если же нет, то приходилось затягивать пояса поуже, да на корма для животных необходимо было экономить. Также начинали активную подготовку к посевному сезону - прочищали семена, проверяли их на всхожесть, белили деревья и так далее.

Чтобы отдать дань солнцу, хозяйки к праздничному столу готовили все круглой формы, пироги, блины. В некоторых селениях обязательно пекли баранки и угощали ими всех животных. В народе верили, что так можно обезопасить их от болезней.

Конечно же, куда без гуляний и веселья в этот день. Более того, скучать в Сретение было плохой приметой. Дело в том, что покровительницей этого дня, помимо Солнца, считалась еще и богиня Любви. А это значит, что если в Сретение скучать, то она может обидеться и лишить своего покровительства.

Особой забавой на Руси было сжигание чучела, так называемую куклу Ерзовку. Делали её из соломы и украшали цветами, лентами, праздничной одеждой. Кукла эта символизировала Дух Солнца и богиню Любви. Обряд совершался только, когда Солнце будет в зените, считалось, что таким образом можно призвать их тепло и хороший урожай. Но пока кукла находилась еще на шесте, многие влюбленные просили у богини Любви своего покровительства и счастья в супружеской жизни.

Сретенская вода считалась особенной и обладающей магическими свойствами. Ночью в 12 часов на праздник наши предки обязательно шли к трем колодцам, чтобы набрать этой воды. Многие верили, что если побрызгать на человека, который болеет, то это поможет ему выздороветь. Для закаливания ею купали и поили детей.

Многие дети, чтобы призвать Солнце выходили на пригорки, где тихо произносили особое заклинание: "Солнышко-вёдрышко, выгляни, красное, из-за гор-горы! Выгляни, солнышко, до вешней поры! Видело ль ты, вёдрышко, красную весну? Встретило ли, красное, ты свою сестру? Видело ли, солнышко, старую ягу, Бабу ли ягу — ведьму зиму?". Если перед самым закатом солнышко еще раз выглянет, то можно с уверенностью сказать, что морозов больше не будет, а если нет, то ждали еще "власьевских" морозов.

Нередко также можно было встретить обряд, когда символически продавали ребенка. Для этого, посторонний человек для семейства, желательно какая-нибудь старуха, подходил к окну. Родители через окно передавали ребенка ей, а старуха за это уплачивала небольшую сумму, на что обычно покупали свечи. Зажигание этих самых свечей являлось символом того, что и жизнь ребенка также зажигается. По возвращении ребенка старуха обычно говорит: "Живи на моё счастье".