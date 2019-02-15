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На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце

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На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
09:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: На выходных, 16 и 17 февраля, в Украине будет сухо и солнечно, ночью будут небольшие морозы, но днем ​​местами дневная температура достигнет 12 градусов тепла.

В Украине в пятницу, 15 февраля, сохранится облачная погода без существенных осадков, днем температура воздуха составит 0-5° тепла, ночные морозы местами усилятся до -14°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"15 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В северных и центральных областях утром местами туман", - говорится в сообщении..

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура днем в Украине 0-5° тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5

  • Львов – +3...+5

  • Ивано-Франковск – +2...+4

  • Тернополь – +2...+4

  • Черновцы – +2...+4

  • Хмельницкий – +2...+4

  • Луцк – +3...+5

  • Ровно – +2...+4

  • Житомир – +2...+4

  • Винница – +3...+5

  • Одесса – +3...+5

  • Николаев – +2...+4

  • Херсон – +2...+4

  • Симферополь – +2...+4

  • Кропивницкий – +2...+4

  • Черкассы – +2...+4

  • Чернигов – +1...+3

  • Сумы – 0... + 2

  • Полтава – +1...+3

  • Днепр – 0...+2

  • Запорожье – +1...+3

  • Донецк – +1...+3

  • Луганск – -1...+1

  • Харьков – +1...+3

  • Киев – +1...+3

В течение 16-17 февраля сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах большинства северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, 16 февраля в южной части и восточных областях-1-6° мороза; днем 16 февраля 1-6° тепла, на западе до 9° тепла, 17 февраля 4-9°, в западной и южной частях страны 7-12° тепла.

В субботу, 16 февраля, везде солнце, без осадков. Ночью самые большие морозы ожидаются на востоке Украины – от -8 до -10, но днем потеплеет до +3. Такая же дневная температура ожидается на севере и в центре, на два градуса выше в южных областях. Теплее всего будет на западе – от 5 до 9 градусов. В Киеве без осадков, ночью 1-3 градуса мороза, днем так же, но с плюсами.

Прогноз погоды на пятницу, 16 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

  • Львов – ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9

  • Ивано-Франковск – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

  • Тернополь – солнечно, ночью 0...+2, днем +5...+7

  • Черновцы – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

  • Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +5...+7

  • Луцк – без осадков, ночью +1...+3, днем +6...+8

  • Ровно – солнечно, ночью +1...+3, днем +6...+8

  • Житомир – без осадков, ночью 0...+2, днем +4...+6

  • Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

  • Одесса – солнечно, ночью 0...+2, днем +4...+6

  • Николаев – без осадков, ночью -1...+1, днем +5...+7

  • Херсон – без осадков, ночью -1...-3, днем +4...+6

  • Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6

  • Кропивницкий – солнечно, ночью -2...0, днем +3...+5

  • Черкассы – без осадков, ночью -2...0, днем +3...+5

  • Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

  • Сумы – солнечно, ночью -1...+1, днем +3...+5

  • Полтава – без осадков, ночью -2...0, днем +2...+4

  • Днепр – ясно, ночью -2...0, днем +3...+5

  • Запорожье – солнечно, ночью -2...-4, днем +3...+5

  • Донецк – без осадков, ночью -2...-4, днем +2...+4

  • Луганск – солнечно, ночью -3...-5, днем +2...+4

  • Харьков – без осадков, ночью -2...-4, днем +3...+5

  • Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5

На воскресенье, 17 февраля, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем на севере и востоке +4, в центре и на юге +5. В западных областях температура не изменится – местами до +9. В столице сухо, ночью -1 +1, днем 2-4 градуса тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 17 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

  • Львов – ясно, ночью +1...+3, днем +10...+12

  • Ивано-Франковск – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12

  • Тернополь – солнечно, ночью 0...+2, днем +9...+11

  • Черновцы – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12

  • Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +9...+11

  • Луцк – без осадков, ночью +1...+3, днем +9...+11

  • Ровно – солнечно, ночью +1...+3, днем +9...+11

  • Житомир – без осадков, ночью 0...+2, днем +7...+9

  • Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +7...+9

  • Одесса – солнечно, ночью 0...+2, днем +9...+11

  • Николаев – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12

  • Херсон – без осадков, ночью -1...+1, днем +8...+10

  • Симферополь – ясно, ночью 0...+2, днем +7...+9

  • Кропивницкий – солнечно, ночью -2...0, днем +8...+10

  • Черкассы – без осадков, ночью -2...0, днем +6...+8

  • Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

  • Сумы – солнечно, ночью -1...+1, днем +3...+5

  • Полтава – без осадков, ночью -2...0, днем +5...+7

  • Днепр – ясно, ночью -2...0, днем +7...+9

  • Запорожье – солнечно, ночью -1...+1, днем +7...+9

  • Донецк – без осадков, ночью -1...+1, днем +5...+7

  • Луганск – солнечно, ночью -1...+1, днем +2...+4

  • Харьков – без осадков, ночью -1...+1, днем +3...+5

  • Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.

 

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Солнце, Погода на выходных в Украине, Дневная температура, Прогноз погоды на выходные в Украине, Погода 16 февраля в Украине, Погода 17 февраля в Украине, Весеннее тепло.
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