На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце

Новости Украины: На выходных, 16 и 17 февраля, в Украине будет сухо и солнечно, ночью будут небольшие морозы, но днем ​​местами дневная температура достигнет 12 градусов тепла.

В Украине в пятницу, 15 февраля, сохранится облачная погода без существенных осадков, днем температура воздуха составит 0-5° тепла, ночные морозы местами усилятся до -14°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"15 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В северных и центральных областях утром местами туман", - говорится в сообщении..

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура днем в Украине 0-5° тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – 0... + 2

Полтава – +1...+3

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – -1...+1

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3

В течение 16-17 февраля сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах большинства северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, 16 февраля в южной части и восточных областях-1-6° мороза; днем 16 февраля 1-6° тепла, на западе до 9° тепла, 17 февраля 4-9°, в западной и южной частях страны 7-12° тепла.

В субботу, 16 февраля, везде солнце, без осадков. Ночью самые большие морозы ожидаются на востоке Украины – от -8 до -10, но днем потеплеет до +3. Такая же дневная температура ожидается на севере и в центре, на два градуса выше в южных областях. Теплее всего будет на западе – от 5 до 9 градусов. В Киеве без осадков, ночью 1-3 градуса мороза, днем так же, но с плюсами.

Прогноз погоды на пятницу, 16 февраля, в городах Украины:

Ужгород – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

Львов – ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9

Ивано-Франковск – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

Тернополь – солнечно, ночью 0...+2, днем +5...+7

Черновцы – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +5...+7

Луцк – без осадков, ночью +1...+3, днем +6...+8

Ровно – солнечно, ночью +1...+3, днем +6...+8

Житомир – без осадков, ночью 0...+2, днем +4...+6

Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

Одесса – солнечно, ночью 0...+2, днем +4...+6

Николаев – без осадков, ночью -1...+1, днем +5...+7

Херсон – без осадков, ночью -1...-3, днем +4...+6

Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6

Кропивницкий – солнечно, ночью -2...0, днем +3...+5

Черкассы – без осадков, ночью -2...0, днем +3...+5

Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

Сумы – солнечно, ночью -1...+1, днем +3...+5

Полтава – без осадков, ночью -2...0, днем +2...+4

Днепр – ясно, ночью -2...0, днем +3...+5

Запорожье – солнечно, ночью -2...-4, днем +3...+5

Донецк – без осадков, ночью -2...-4, днем +2...+4

Луганск – солнечно, ночью -3...-5, днем +2...+4

Харьков – без осадков, ночью -2...-4, днем +3...+5

Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5

На воскресенье, 17 февраля, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем на севере и востоке +4, в центре и на юге +5. В западных областях температура не изменится – местами до +9. В столице сухо, ночью -1 +1, днем 2-4 градуса тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 17 февраля, в городах Украины:

Ужгород – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9

Львов – ясно, ночью +1...+3, днем +10...+12

Ивано-Франковск – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12

Тернополь – солнечно, ночью 0...+2, днем +9...+11

Черновцы – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12

Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +9...+11

Луцк – без осадков, ночью +1...+3, днем +9...+11

Ровно – солнечно, ночью +1...+3, днем +9...+11

Житомир – без осадков, ночью 0...+2, днем +7...+9

Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +7...+9

Одесса – солнечно, ночью 0...+2, днем +9...+11

Николаев – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12

Херсон – без осадков, ночью -1...+1, днем +8...+10

Симферополь – ясно, ночью 0...+2, днем +7...+9

Кропивницкий – солнечно, ночью -2...0, днем +8...+10

Черкассы – без осадков, ночью -2...0, днем +6...+8

Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

Сумы – солнечно, ночью -1...+1, днем +3...+5

Полтава – без осадков, ночью -2...0, днем +5...+7

Днепр – ясно, ночью -2...0, днем +7...+9

Запорожье – солнечно, ночью -1...+1, днем +7...+9

Донецк – без осадков, ночью -1...+1, днем +5...+7

Луганск – солнечно, ночью -1...+1, днем +2...+4

Харьков – без осадков, ночью -1...+1, днем +3...+5

Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.