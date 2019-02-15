На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце

В Украине в пятницу, 15 февраля, сохранится облачная погода без существенных осадков, днем температура воздуха составит 0-5° тепла, ночные морозы местами усилятся до -14°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"15 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В северных и центральных областях утром местами туман", - говорится в сообщении..
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура днем в Украине 0-5° тепла.
Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – 0... + 2
Полтава – +1...+3
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – -1...+1
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
В течение 16-17 февраля сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах большинства северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, 16 февраля в южной части и восточных областях-1-6° мороза; днем 16 февраля 1-6° тепла, на западе до 9° тепла, 17 февраля 4-9°, в западной и южной частях страны 7-12° тепла.
В субботу, 16 февраля, везде солнце, без осадков. Ночью самые большие морозы ожидаются на востоке Украины – от -8 до -10, но днем потеплеет до +3. Такая же дневная температура ожидается на севере и в центре, на два градуса выше в южных областях. Теплее всего будет на западе – от 5 до 9 градусов. В Киеве без осадков, ночью 1-3 градуса мороза, днем так же, но с плюсами.
Прогноз погоды на пятницу, 16 февраля, в городах Украины:
Ужгород – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9
Львов – ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9
Ивано-Франковск – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9
Тернополь – солнечно, ночью 0...+2, днем +5...+7
Черновцы – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9
Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +5...+7
Луцк – без осадков, ночью +1...+3, днем +6...+8
Ровно – солнечно, ночью +1...+3, днем +6...+8
Житомир – без осадков, ночью 0...+2, днем +4...+6
Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6
Одесса – солнечно, ночью 0...+2, днем +4...+6
Николаев – без осадков, ночью -1...+1, днем +5...+7
Херсон – без осадков, ночью -1...-3, днем +4...+6
Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6
Кропивницкий – солнечно, ночью -2...0, днем +3...+5
Черкассы – без осадков, ночью -2...0, днем +3...+5
Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6
Сумы – солнечно, ночью -1...+1, днем +3...+5
Полтава – без осадков, ночью -2...0, днем +2...+4
Днепр – ясно, ночью -2...0, днем +3...+5
Запорожье – солнечно, ночью -2...-4, днем +3...+5
Донецк – без осадков, ночью -2...-4, днем +2...+4
Луганск – солнечно, ночью -3...-5, днем +2...+4
Харьков – без осадков, ночью -2...-4, днем +3...+5
Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5
На воскресенье, 17 февраля, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем на севере и востоке +4, в центре и на юге +5. В западных областях температура не изменится – местами до +9. В столице сухо, ночью -1 +1, днем 2-4 градуса тепла.
Прогноз погоды на пятницу, 17 февраля, в городах Украины:
Ужгород – без осадков, ночью -1...+1, днем +7...+9
Львов – ясно, ночью +1...+3, днем +10...+12
Ивано-Франковск – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12
Тернополь – солнечно, ночью 0...+2, днем +9...+11
Черновцы – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12
Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +9...+11
Луцк – без осадков, ночью +1...+3, днем +9...+11
Ровно – солнечно, ночью +1...+3, днем +9...+11
Житомир – без осадков, ночью 0...+2, днем +7...+9
Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +7...+9
Одесса – солнечно, ночью 0...+2, днем +9...+11
Николаев – без осадков, ночью -1...+1, днем +10...+12
Херсон – без осадков, ночью -1...+1, днем +8...+10
Симферополь – ясно, ночью 0...+2, днем +7...+9
Кропивницкий – солнечно, ночью -2...0, днем +8...+10
Черкассы – без осадков, ночью -2...0, днем +6...+8
Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6
Сумы – солнечно, ночью -1...+1, днем +3...+5
Полтава – без осадков, ночью -2...0, днем +5...+7
Днепр – ясно, ночью -2...0, днем +7...+9
Запорожье – солнечно, ночью -1...+1, днем +7...+9
Донецк – без осадков, ночью -1...+1, днем +5...+7
Луганск – солнечно, ночью -1...+1, днем +2...+4
Харьков – без осадков, ночью -1...+1, днем +3...+5
Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8
Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.