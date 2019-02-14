Паспорта епископа Гедеона были изъяты из-за предоставления им ложных сведений

Новости Украины: Паспорт епископа Гедеона был признан не действительным из-за нарушений предоставленных ложных сведений об имеющемся гражданстве.

Архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископ Макаровский Гедеон (в миру - Юрий Харон), которого накануне не пустили в Украину, при подаче документов для получения гражданства Украины предоставил ложные сведения об имеющемся гражданстве, поэтому его украинский паспорт был признан недействительным, сообщает Госмиграционная служба.

"В 2018 году Управлением миграционной службы в Волынской области была получена информация от СБУ, проведена проверка, и установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ – деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора. В частности, установлено, что лицо при подаче документов для получения гражданства Украины предоставило ложные сведения об имеющихся гражданствах", - сообщает пресс-служба ГМС в четверг.

Отмечается, что по результатам проверки, проведенной на основании письма СБУ, в июне 2018 года было отменено как решение о регистрации гражданином Украины архиерея Гедеона, так и решение о выдаче ему паспортов гражданина Украины.

"При этом в соответствии с законодательством Украины, паспорта гражданина Украины (внутренний и заграничный) указанного лица были признаны недействительными и внесены в соответствующую базу данных ГМС", - сказано в сообщении.

В Госмиграционной службе напоминают, что 13 февраля была пресечена попытка пересечения границы Украины иностранцем по недействительным документам, при этом недействительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу был изъят, а иностранец возвращен в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документам.

Как сообщалось, 13 февраля около 18:00 в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.

В ходе собеседования оказалось, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".

На странице епископа Гедеона в Фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

14 февраля архиерей Гедеон (в миру - Юрий Харон), которого накануне не пустили в Украину, в четверг утром вылетел обратным рейсом во Франкфурт, сообщил спикер Государственной пограничной службе Украины Олег Слободян.