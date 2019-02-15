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Из Казахстана депортировали двух украинских правозащитников: названа причина

Из Казахстана депортировали двух украинских правозащитников: названа причина
13:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которых задержали в Астане за нарушение миграционного законодательства, депортировали.

В Казахстане суд принял решение о выдворении двух украинских правозащитников Людмилы Волошиной и Валерия Явтушенко, которые приехали в страну в составе Международной мониторинговой миссии от Итальянской федерации по правам человека.

Правозащитница и волонтер Наталья Панченко, которая координирует в Казахстане работу украинских правозащитников от Итальянской федерации по правам человека рассказала, что в 7:00 по Астане (в три часа ночи по Киеву) Волошина связалась с ней и сказала, что уже находится вместе с Явтушенко в самолете, который направляется в Киев. Сообщается, что самолет прибывает в Международный аэропорт "Борисполь" после полудня.

По словам Панченко, суд в Казахстане прошел в без допуска консула и адвокатов. Людмила Волошина хотела отказаться от того, адвоката, которого ей предоставил суд, но ее не послушали. Поэтому адвокаты и консул стояли у здания миграционной службы, но их так никто и не пропустил.

Отмечается, что решение было вынесено судом очень быстро, в судебном постановлении на одной странице указан перечень документов, с которыми приехала Волошина, а на другой странице указано, что она приехала без документов. Суд вынес решение, что якобы они заехали с частным визитом, а по факту - находились с миссией. Однако, в миграционной карте, которая заполняется при въезде в страну, они указали, что приехали с мониторинговой миссией.

Правозащитница отметила, что выдворенным украинским правозащитникам уже ничего не угрожает. К этому делу также привлекалось посольство Италии, поскольку мониторинговая миссия - от итальянской организации. В свою очередь, итальянским дипломатам в Казахстане сообщили, что никакой информации не предоставят, так как задержанные правозащитники не являются гражданами Италии. 

Отмечается, что мониторинговая миссия в Казахстане работает с апреля 2018 года, и с тех пор в эту страну всегда ездят наблюдатели. До этого инцидента не было никаких проблем ни с кем.  По мнению Панченко, сейчас проблемы были только потому, что эти двое наблюдателей были на суде Айгуль Агберды, где зафиксировали давление на судью. То есть, судья узнал, что на него давит власть. Они это зафиксировали на видео. И только потому, что они попали в такое резонансное дело, их начали преследовать, так как Казахстану невыгодно, чтобы кто-то в мире узнал, что там таким образом проиодят суды.

После того, как украинских правозащитников задержали, возле них постоянно находились представители Комитета национальной безопасности Казахстана, которые "давали указания работникам миграционной службы, как те должны действовать".

Ранее сообщалось, что в четверг в столице Казахстана Астане задержали сначала украинскую правозащитницу Людмилу Волошину задержали за нарушение миграционного законодательства, а потом стало известно и о задержании Валерия Явтушенко. В статье 517 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) предусматривается, в частности, наказание в виде штрафа либо административное выдворение за пределы Казахстана.

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Все по теме:

Казахстан, Астана, Нарушение, Миграционное законодательство, Выдворение, Украиснкие правозащитники, Людмила Волошина, Валерий Явтушенко.
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