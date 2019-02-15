Украинцы смогут съездить в Уругвай без визы

Новости Украины: С сегодняшнего дня украинцы могут посещать Уругвай без виз.

С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без виз. Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, передает УНН.

До Уругваю без візи! З сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи! Бажаємо Вам цікавих і безпечних подорожей та приємних вражень!#безвіз #sinvisa pic.twitter.com/84Bq2iihF6 — UKR Embassy in ARG (@UKRinARG) 15 февраля 2019 г.

Таким образом уже 128 стран открыты для посещения украинцами без оформления визы.

Напомним, в сентябре на полях Генассамблеи ООН состоялось подписание Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем.