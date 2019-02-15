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Украинцы смогут съездить в Уругвай без визы

Украинцы смогут съездить в Уругвай без визы
15:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины: С сегодняшнего дня украинцы могут посещать Уругвай без виз.

С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без виз. Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, передает УНН.  

 

Таким образом уже 128 стран открыты для посещения украинцами без оформления визы.

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Напомним, в сентябре на полях Генассамблеи ООН состоялось подписание Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем.

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Безвизовый режим, Туризм, Визы, Уругвай.
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