Герои Небесной Сотни: сегодня годовщина расстрелов на Майдане

Новости Украины: Массовые убийства в центре Киева в феврале 2014 года стали одним из наиболее трагических эпизодов современной украинской истории.

День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни".

Именно в эти дни, четыре года назад, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали "Небесной сотней", а во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Плине кача...", которая стала украинским народным реквиемом.

Печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Кроме украинцев, жертвами режима Януковича стали белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость - в Небесную Сотню.

105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни. Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор - быть частью Европы.