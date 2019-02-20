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Укрзализныця анонсировала запуск нового маршрута в Европу

Укрзализныця анонсировала запуск нового маршрута в Европу
10:37 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Фото: УЗ

Новости Украины: Украинские и словацкие железнодорожники достигли договоренности о запуске нового железнодорожного маршрута Кошице - Чоп - Мукачево с июня этого года.

В июне "Укрзализныця" запустит поезд из закарпатского города Мукачево до словацкого города Кошице.

Об этом глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил в Facebook.

"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности таковы: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево – Кошице", – сообщил он.

"Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев – 2 апреля", – добавил Кравцов.

"Укрзализныця" в 2018 году сократила долг на 3,6 миллиарда гривень

Поезда будут формировать железнодорожники из Словакии. Ожидаемое время в пути – около 4 часов.

"В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже европути. Намерения свои не меняем: именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе", – написал Кравцов.

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Укрзализныця, Маршрут, Мукачево, Кошице.
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