Туск получил диплом "Почетного доктора" в одном из Львовских университетов

Новости Украины: Диплом президенту Европейского Совета вручил ректор ЛНУ им. И.Франко.

Президент Европейского Совета Дональд Туск получил диплом "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa)" Львовского национального университета им. Ивана Франко. Как передает корреспондент, в актовый зал университета, где происходило вручение диплома, Туск вошел в черной мантии.

Торжественная церемония началась с исполнения двух гимнов - украинского и Европейского Союза. Диплом президенту Европейского Совета вручил ректор ЛНУ им. И.Франко Владимир Мельник.

"Доктор - тот, кто учит, кто может быть полезным. Я — учитель истории, но по опыту знаю, что жизнь дает гораздо более интересные уроки, чем учителя. Наши города Львов и Гданьск дали нам уроки солидарности и единения. Солидарность и поддержка - сильнее вооруженной до зубов империи ... Это лучший антидот против разъединения и реальная альтернатива для политики "собственных интересов", - отметил в своей речи Туск.

Напоминаем, Нonoris causa - латинское изречение, которое добавляется к названию ученой степени или ученого звания, если его присуждают без защиты и всех других формальностей в случае несомненной, очевидной значимости номинанта, даже при отсутствии соответствующей степени образования. То же самое, что и "почетный".

Обычно присуждается учеными советами университетов, академий, институтов выдающимся ученым и деятелям в знак особой чести и признания вклада номинированного в науку, его заслуг перед отраслью, к которой причастно данное учреждение.