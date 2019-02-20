США разочарованы в решении суда по поводу доступа ГПУ к журналистским материалам

Новости Украины: ГПУ получила доступ ко всем материалам, которые присылал на почту издания автор расследования журналист Иван Верстюк.

В Посольстве США в Украине разочарованы решением Печерского районного суда о предоставлении Генеральной прокуратуре доступа к журналистским материалам. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

"Разочарованы решением Печерского районного суда, по которому настоятельно требуется доступ к журналистским материалам. Медиа играют важную роль в расследовании коррупции и укреплении украинской демократии. Украинские должностные лица должны поддерживать независимую журналистику, а не душить ее", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" из-за материалов о прокуроре Александре Корнийце. Также ГПУ получила доступ ко всем материалам, которые присылал на почту издания автор расследования журналист Иван Верстюк.