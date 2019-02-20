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Луценко прокомментировал конфликт Генпрокуратуры и "Нового времени" (Видео)

Луценко прокомментировал конфликт Генпрокуратуры и "Нового времени" (Видео)
20:45 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава ГПУ подчеркнул, что ни о каких последствиях для журналистов речи не идет.

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал решение Печерского суда, которое предоставляет Генпрокуратуре доступ к внутренним документам редакции издания "Новое время" и журналиста Ивана Верстюка.

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга, Луценко отметил, что о решении суда он узнал из СМИ. Позиция Генпрокуратуры заключается в том, что ни о каком препятствовании деятельности журналистов речи не идет. Видео с брифинга опубликовала в Facebook журналистка Алена Лунькова.

"Следствие иногда нуждается в данных, которые публикуют журналисты. Не для того, чтобы расследовать роль журналистов, а для того, чтобы обнаруживать утечки в правоохранительных органах, а также иногда получать неизвестные следствию факты. И тогда мы не имеем иного варианта, как обращаться к СМИ с просьбой предоставить необходимую информацию. И не более того", - сказал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что ни о каких последствиях для журналистов речи не идет.

Он также заявил, что если кто-то из журналистов считает подобные действия препятствием для осуществления журналистской деятельности, то они могут обратиться к нему лично, или письменно.

Как сообщалось, 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции издания "Новое время" и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Отмечается, что Верстюк является автором ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках, а расследование Генпрокуратуры касается его статьи "Бриллиантовая дочь". В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом в "НВ" утверждают, что опирались на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Стоит напомнить, что редакция "Нового времени" уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием со стороны ведомства Юрия Луценко.

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В августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении Кристины Бердинских, еще одного журналиста-расследователя "НВ", за полтора года. 26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.

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Юрий Луценко, ГПУ, Печерский суд, Генеральный прокурор, Владимир Карабань, Новое время, Глава ГПУ, Алена Лунькова, Иван Верстюк, Журналист Иван Верстюк, НВ.
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