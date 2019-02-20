Глава ГПУ рассказал, сколько человек причастны к убийствам на Майдане

Новости Украины: Юрий Луценко сообщил, сколько следствие установило исполнителей преступных приказов.

В день 5-й годовщины кровавых событий на Майдане, следствие установило 66 исполнителей преступных приказов, которые привели к гибели Небесной Сотни. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, 46 подозреваемых в убийствах сбежали в РФ, а остальные содержатся под стражей. Также, он отметил, что ГПУ фактически завершила следствие о тех, кто отдал преступные приказы, которые привели к смертельным последствиям и ранениям мирных граждан на Майдане.

На основании 988 томов материалов следствия комиссия экспертов и специалистов приняла заключение, что гибель и ранения участников мирных собраний прямо связаны с действиями бывшего президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, а также министра обороны Лебедева и экс-начальника Генштаба Заманы.

Генпрокурор утверждал, что это дело пойдет на ознакомление защиты и в суд после решения народепов Украины о продлении процедуры заочного осуждения.

Как сообщалось, начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что подозреваемые в причастности к убийствам на Майдане до сих пор работают в правоохранительных органах.