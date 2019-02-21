В пробном ВНО будут участвовать более 190 тысяч человек

Новости Украины: В пробном внешнем независимом тестировании хотят участвовать 191 тыс. 314 человек.

Участие в пробном внешнем независимом тестировании примут 191 тыс. 314 человек. В целом участники пробного ВНО составят более 300 тысяч тестов. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Для участия в пробном ВНО зарегистрировались 191 314 человек. Лидируют по количеству зарегистрированных Львовская (15 353 человека) и Днепропетровская (15 273 человека) области и город Киев (14 877 человек), а также Одесская (13 317 человек) и Харьковская (12 757 человек) области", - говорится в сообщении.

В прошлом году принять участие в пробном ВНО решили 170 992 человека. Традиционно больше всего тестирований заказаны по украинскому языку и литературе - 165 851, математике - 50 649, истории Украины - 39 073 и английскому языку - 37 579. Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО - 313 198.

Также в УЦОКО сообщили, что до 25 февраля в личных кабинетах всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут размещены приглашения-пропуска с адресами пунктов тестирования.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам, биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии - 23 марта.