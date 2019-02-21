Радикала Хачатряна приговорили к 10 годам за убийство депутата Супруненко

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Миргородский горрайонный суд Полтавской области 19 февраля приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Миргородского горсовета от Радикальной партии Олега Ляшко Хачатура Хачатряна за убийство депутата этого горсовета от партии "Свобода" Олега Супруненко.

Иски потерпевших и гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскано солидарно с осужденных в пользу жены О.Супруненко, 34 тыс. 125 грн на возмещение причиненного материального ущерба, в пользу отца и матери О.Супруненко – по 497 тыс. грн каждому на возмещение морального ущерба.

Мера пресечения осужденным до вступления приговора в законную силу остается в виде содержания под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил, он может быть обжалован в установленный законом срок.

20 сентября в Полтавской области были задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на О.Супруненко. Лидер Радикальной партии О.Ляшко сообщил, что задержанный - депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Х.Хачатрян. Он потребовал от депутата сложить мандат и "предстать перед правосудием".

21 сентября Октябрьский районный суд Полтавы избрал Х.Хачатряну меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Арестованы были и двое других подозреваемых. Еще один из преступников в связи с сокрытием от органов досудебного расследования был объявлен в розыск.

В ходе процесса суд установил, что ночью 12 июля 2017 года Х.Хачатрян, реализуя свой преступный план и действуя в составе организованной преступной группы, со своим близким родственником и гражданином "Г", а также ставшим позднее соучастником преступления Л.Марданяном, прибыл на автомобиле ВАЗ, под управлением не посвященного в их замысел водителя "Л", на заранее выбранное место засады.

"Дождавшись, когда потерпевший окажется в темном отдаленном месте улицы и приблизится к ним, осужденный Хачатрян дал команду к нападению, первым выбежал на дорогу, где заранее подготовленным тупым твердым предметом сбил потерпевшего с велосипеда. После чего Хачатрян совместно со своим родственником, Марданяном и гражданином "Г" нанесли металлическими предметами, руками, ногами удары в область головы, туловища и конечностей потерпевшего. Своими действиями они причинили телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. В результате полученных травм потерпевший 7 августа 2017 года умер в больнице", - говорится в сообщении суда.