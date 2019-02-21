В Украине завершились испытания модернизированных ракетных комплексов

Новости Украины: Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые поступят на вооружение в ВСУ.

По его словам, после испытаний ЗРК вернутся в боевой состав подразделений Сухопутных войск.

"Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск. Это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", - написал В.Муженко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Отметим, ЗРК "Куб" и "Тор" были разработаны еще в советское время.

Напомним, госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" (входит в состав госконцерн "Укроборонпром") провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года, что является достаточным количеством для перевооружения целой танковой бригады