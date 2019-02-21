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В Украине завершились испытания модернизированных ракетных комплексов

В Украине завершились испытания модернизированных ракетных комплексов
13:46 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: Википедия

Новости Украины: Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые поступят на вооружение в ВСУ.

По его словам, после испытаний ЗРК вернутся в боевой состав подразделений Сухопутных войск.

"Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск. Это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", - написал В.Муженко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

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Отметим, ЗРК "Куб" и "Тор" были разработаны еще в советское время.

Напомним, госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" (входит в состав госконцерн "Укроборонпром") провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года, что является достаточным количеством для перевооружения целой танковой бригады

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Армия, ВСУ, Тор, Куб, Ракетные комплексы, ООС.
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