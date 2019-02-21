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Военнопленному Эйдеру отказано в госпитализации

Военнопленному Эйдеру отказано в госпитализации
16:13 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Военнопленному моряку Эйдеру после обследования отказали в госпитализации.

Украинскому военнопленному Андрею Эйдеру, который были ранен во время захвата российскими военными трех кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива, после медобследования в больнице Москвы в госпитализации отказано.

Об этом сообщила в Facebook активистка Виктория Ивлева.

"Андрей Эйдер сегодня был в травматологическом отделении Первой Градской больницы Москвы. В госпитализации отказано", - написала она.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, - а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

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Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). Сейчас все они находятся в СИЗО "Лефортово".

19 февраля гражданскими врачами был осмотрен военнопленный Андрей Артеменко, однако адвокаты считают, что обследование было формальным.

На 21 февраля было назначено "углубленное медобследование" в больницах Москвы пленных Андрея Эйдера и Василия Сороки.

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Лефортово, Военнопленные, Захваченные моряки, Андрей Эйдер, Виктория Ивлева.
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