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Пятница, 22.02.2019
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Народные приметы на 22 февраля – Никифоры-Панкраты

Народные приметы на 22 февраля – Никифоры-Панкраты
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 22 февраля по народному календарю: Никифоры-Панкраты, Никифор, Панкрат, лаптев день, капельницы.

Никифор Важеозерский – русский православный святой, почитаемый в лике преподобных. Появился на свет во второй половине XV века, был учеником Александра Свирского. По благословению игумена в 1508 году удалился к озеру Важозеро. Здесь Никифор основал Важеозерскую пустынь. Мощи святого находятся в пещере при Преображенской церкви Задне-Никифоровского монастыря.

Преподобный Панкратий Печерский жил в XIII веке. В Киево-Печерском монастыре подвязался в сане иеромонаха. Прославился чудотворениями и подвигами поста, исцелял больных. После смерти был погребён в Дальних пещерах.

Приметы

Если в этот день мороз ударит, то холода будут ещё долго.

Снег на деревьях налипает и лес шумит – к потеплению.

Багряный закат – к снегопаду.

Увидеть на еловой ветке рябчика – к похолоданию.

Стекла в доме запотели – к оттепели.

Свинья визжит и беспокойно себя ведёт – к непогоде.

Если на ветвях деревья много снега, то год будет урожайным. 

Знаменательные события в истории: 22 февраля 2019 года

Традиции

В этот день принимались за плетение лаптей. Говорили: "Наш Панкрат лаптями богат". В этот день полагалось также проверить все хозяйство. Говорили: если у Панкрата дело в руках — то у хозяина хлеб в устах. Начинали готовиться к севу. Семена, предназначенные для посадки, три утренние зари подряд выставляли на мороз, а потом откладывали до посевной. Считалось, что такие "закаленные" семена будут устойчивее к перепадам температур в весеннее время. Оттепели в конце февраля случаются все чаще, и в воздухе отчетливо пахнет весной. Зима подходит к своему концу.

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Традиции, Приметы, 22 февраля, Лаптев день, Никифоры-Панкраты.
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