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Правительство внесло изменения в правила выезда детей за границу

Правительство внесло изменения в правила выезда детей за границу
17:06 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: В Украине изменили правила выезда детей в другую страну.

Правительство приняло в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.

Соответствующий документ обнародован на Правительственном портале.

"Документом установлен перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление (отдельно для детей, которые имеют родителей, и детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения)", - говорится в сообщении на сайте 

Среди изменений предусмотрена подача организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и месту пребывания; сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на пути следования; обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета; предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

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Также установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украину).

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Дети, Кабмин, Путешествие за границу.
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