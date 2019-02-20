Кабмин выделил более 20 млн грн на жилье для семей героев Небесной сотни

Новости Украины: На заседании Кабмина одобрили решения, направленные на поддержку семей Небесной сотни.

Кабинет Министров Украины на заседании 20 февраля утвердил пакет решений, направленных на поддержку и социальную помощь семьям героев Небесной сотни. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Мы в постоянном диалоге с общественными организациями. Мы помним, что должны обеспечить поддержкой семьи. В прошлом году все выплаты, которые были определены, мы выплатили на 100%. Мы должны были это сделать. Надо сейчас усиливать направления социальной реабилитации, и другие. Мы выделяем 25 млн грн на закупку квартир для семей героев. Они сами определят, где и по какой цене покупать. Мы в постоянном диалоге с людьми, а не от даты к дате. В этом есть человеческое отношение к подвигу людей", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напоминаем, что печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20.

Кроме украинцев, жертвами режима Януковича стали белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость - в Небесную Сотню.